FC Dornbirn sucht das "Wir-Gefühl"

Bei einem saftigen Gulasch und Getränken von Hauptsponsor Mohrenbrauerei ging der zweite Sponsorenabend des FC Mohren Dornbirn über die Bühne.

Mit dabei neben den beiden Geschäftsführern Andreas Genser und Peter Handle waren noch die beiden Dornbirner Stadträte Marie-Luise Hinterauer, Julian Fässler, Tausendsassa Erwin Reis und viele mehr. Der erweiterte Vorstand der Rothosen gab einen aktuellen Stand des Traditionsvereins ab und blickte getrost in die Zukunft. Das Hauptaugenmerkt liegt in der Nachwuchsabteilung, wo viele talentierte Kicker vor dem Sprung in die erste Kampfmannschaft stehen und eingebaut werden sollen. FC Dornbirn bekennt sich zur Westliga und will dort in den nächsten Jahren stets im vorderen Drittel mitspielen. Vor allem will die erweiterte Wirtschaftscrew mit Dorothea Schertler und vielen Helfern für Jung und Alt ein Treff auf der Birkenwiese schaffen. Mit Events “White Night”, Preisjassen und anderen Veranstaltungen sollen Anhänger und treue Fans in die Birkenwiese gelotst werden.