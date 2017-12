FC Dornbirn quälte sich ins Halbfinale

Nach dem sechsfachen Champion Hard und Alberschwende sicherten sich auch mit Ex-Turniersieger FC Dornbirn und Altach Amateure weitere Klubs aus der Regionalliga West ebenfalls ein Ticket für das Halbfinale.

Fünf Jahre nach ihrem Masterssieg in der Hofsteighalle sind die Rothosen ebenfalls eine heiße Aktie auf das oberste Treppchen. Der Motor der Messestädter stotterte noch im ersten Auftritt. Viele Topspieler wie Ex-FC Torjäger Deniz Mujic, Christoph Domig und Slobodan Mihajlovic wussten noch nicht so richtig zu überzeugen. Vor allem bei der 0:3-Pleite gegen Ex-Turniersieger FC Lustenau präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Markus Mader nicht von der allerbesten Seite, es war ein Weiterkommen ohne jeden Glanz. Der Weg zum Masterssieg führt aber über Dornbirn. Denn mit Kapitän Aaron Kircher (fehlte aufgrund eines Rodelunfall) kommt für die Messestädter in der Vorschlussrunde noch viel Qualität dazu. Und im Halbfinale warten auf Dornbirn die bezwingbaren 1b-Teams von Hausherr Wolfurt und Lauterach.