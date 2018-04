FC Dornbirn bangt um ein starkes Quartett in der neuen Saison

Die Geschäftsführer Andreas Genser und Peter Handle hoffen auf die Vertragsunterzeichnung eines starken Quartett.

Die schwierige Auswärtspartie beim Meister Anif rückt für den FC Dornbirn ohnehin in den Hintergrund. Vielmehr wollen die Verantwortlichen rund um die beiden Geschäftsführer Peter Handle und Andreas Genser das starke Offensiv-Quartett Ygor Carvalho, Lukas Fridrikas, Andreas Malin und Slobodan Mihajlovic mit einem neuen Vertrag ausstatten. Die ersten Gespräche mit dem Stürmerduo Carvalho und Fridrikas haben in den gestrigen Abendstunden stattgefunden. Torjäger Ygor Carvalho und Christoph Domig kommen beim Spiel in Anif wieder zurück in die Startelf, was gleichbedeutend mit viel mehr Qualität ist. Allerdings wäre ein Punktgewinn in Anif für die Rothosen ohne Lukas Hefel, Franco Joppi und vermutlich auch den Ausfällen von Andreas Malin und Jonas Gamper schon eine Überraschung nach der dürftigen Vorstellung im VFV Cup in Hohenems (1:4).