FC Bayern verpflichtete Sandro Wagner

Bayern München hat den deutschen Fußball-Nationalstürmer Sandro Wagner verpflichtet. Der 30-Jährige erhält beim deutschen Serienmeister einen Vertrag bis Juni 2020, gab dieser am Donnerstag bekannt. Wagner kommt vom Bundesliga-Rivalen 1899 Hoffenheim und soll bei den Münchnern als Ersatzmann für Stürmerstar Robert Lewandowski fungieren.

Die Bayern hatten bisher keinen ausgewiesenen Mittelstürmer als Vertreter für Lewandowski im Kader. Wagners Wechsel hatte sich seit Wochen angekündigt. Der Angreifer hatte bereits in der Jugend für die Bayern gespielt, seine Familie lebt in der Nähe von München. In sieben Länderspielen für Deutschland hat Wagner bisher fünf Tore erzielt.