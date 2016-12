FBI warnt vor Anschlägen in USA zu Weihnachten

FBI forderte auf, wachsam zu bleiben - © APA (AFP)

Die US-Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium haben vor Anschlägen an Weihnachten gewarnt. Unterstützer der radikalen Islamisten-Miliz IS könnten Menschenmengen in den USA angreifen, auch in Kirchen, sagte ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden am Freitag.