Favoriten gaben sich im DFB-Cup keine Blöße

Die Bayern siegten in Chemnitz mit 5:0 - © APA (dpa)

Keine Blöße haben sich die deutschen Fußball-Bundesligisten am Samstag in der ersten Runde des DFB-Cups gegeben. Bayern München siegte beim Chemnitzer FC 5:0. Für die Münchener, bei denen David Alaba in der 64. Minute eingewechselt wurde, erzielte Robert Lewandowski zwei Tore, Arjen Robben gab ab der 63. Minute nach überstandener Wadenverletzung sein Comeback.