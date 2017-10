Favoriten bei Wahl zu Sportler des Jahres im Finale

Neben Skistar Hirscher schafften es auch Skispringer Stefan Kraft, Tennis-Star Dominic Thiem, Basketballer Jakob Pöltl und Darts-Profi Mensur Suljovic in die Top-5 der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl. Der Sieger wird am 2. November bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien präsentiert. Fußballer befindet sich bei den Männern keiner unter den Finalisten, auch nicht der zweimalige Gewinner David Alaba.

Bei den Damen geht die Trophäe entweder an Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, Snowboarderin Anna Gasser, Fußball-Torfrau Manuela Zinsberger, Leichtathletin Ivona Dadic oder Ruder-WM-Medaillengewinnerin Magdalena Lobnig.

Als Mannschaft des Jahres schafften es das ÖFB-Frauennationalteam, die ÖSV-Biathlon-Herren, die Beach-Volleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst, Salzburgs Fußball-U19-Team und Eishockey-Meister Vienna Capitals ins Finale.

In Sachen Medienpräsenz hat Thiem übrigens Hirscher in den Schatten gestellt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse, die APA-DeFacto anlässlich der Sportlerwahl 2017 unter allen Nominierten in den 15 heimischen Tageszeitungen durchgeführt hat. Hinter Thiem und Hirscher folgt Fußballer David Alaba.

Thiem steigerte seine Präsenz im Print-Bereich demnach im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent. Im Untersuchungszeitraum von 1. November 2016 bis 10. Oktober 2017 brachte es der 24-Jährige auf 5.181 Beiträge mit Namensnennung. Gesamtweltcupsieger Hirscher, im Vorjahr zum dritten Mal Österreichs “Sportler des Jahres”, erreichte 4.321. Bei den Damen war Schmidhofer mit 1.083 Print-Beiträgen die Meistgenannte, und zwar vor ihrer Ski-Kollegin Michaela Kirchgasser mit 917 Nennungen.

(APA)