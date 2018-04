Faszinierendes Kindertheater

Spielkreis Götzis präsentiert „Alice im Wunderland“

Die Kinder- und Schülergruppe des Spielkreises Götzis, unter der Regie von Petra Heel , entführt die Zuschauer im Vereinshaussaal liebevoll inszeniert auf die Suche von Alice nach ihrer entlaufenen Katze. Zusammen mit dem Kaninchen trifft sie verschiedenste kuriose Charaktere wie die kluge Raupe, den Märzhasen, die Grinsekatze, den verrückten Hutmacher oder Humpty-Dumpty. Schließlich besiegt Alice die Herzkönigin im Krocket und kehrt zurück in die Freiheit. In den Hauptrollen zu sehen sind Zoe Kalin als Alice, Julia Dünser als Kaninchen sowie Melissa Heinzle als Herzkönigin.

Bei der anschließenden standesgemäßen Premierenfeier konnte mit den Akteuren des Spielkreises das Stück trefflich analysiert werden, was sich auch der Götzner Altbürgermeister Werner Huber nicht entgehen ließ. Für die Schauspieler und alle hungrigen kleinen Zuseher gab es die verdiente Stärkung in Form von Würstchen und leckerem Eis. Weitere Aufführungen finden am 7. und 8. April jeweils um 17 Uhr im Vereinshaussaal statt. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Brunner Götzis. CEG