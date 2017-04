Faszination Modellbau für Alt und Jung in Altenstadt

Einmal pro Jahr gastiert der Verein Truck Modell Vorarlberg in Altenstadt. Obmann Erich Peter freut sich jedes Mal, wenn er zusammen mit vielen Mitgliedern die große Anlage aufbaut. “Wir brauchen nur eine Stunde, bis alles steht” schwärmt er von den ausgetüftelten Bauteilen, welche optimal zerlegbar und somit leicht transportierbar sind. Der 2015 gegründete Verein, der in Göfis zuhause ist, zählt 30 Mitglieder. Aktuell wird nach einem geeigneten Vereinslokal (vorsätzlich eine Lagerhalle) gesucht, damit die Modelle stehengelassen werden können und nicht ständig abgebaut und transportiert werden müssen. “Dort möchten wir einen Indoor-Parcours machen” so Peter.

In Altenstadt gab es neben Trucks, Baumaschinen und Stapler auch Bagger zu sehen und zu bestaunen. Dabei waren vom klassischen Bausatz über Fertigmodelle bis hin zum kompletten Eigenbau.

Besonders René Jochum wusste mit seinem Vögel-LKW zu begeistern, welchen er originalgetreu nachgebaut hatte. Von der FK-Nummerntafel bis zu den Lichtern und den Geräuschen ist alles dem Original-Truck nachempfunden. Unzählige Besucher blieben wie angewurzelt stehen und staunten – Kinder wie Erwachsene. Es war eine Welt, die zum Träumen einlädt! Am kommenden Samstag, 6. Mai, wird der Verein von 10 bis 16 Uhr zu Gast beim Göfner Dorfmarkt sein.