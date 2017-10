Die Polizei stoppte den Lkw-Fahrer - © APA

Einen Lkw-Fahrer, der fast zwei Tage nonstop unterwegs war, haben Autobahnpolizisten im Flachgau am Freitag bei einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Rund 44 Stunden saß er mindestens hinter dem Steuer, ohne die erforderlichen Ruhezeiten eingehalten zu haben. Die Lenkzeit in nur zwei Arbeitswochen betrug gesamt rund 97 Stunden. Der Mann wurde angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag.