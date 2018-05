Fast wie in England

Muttersprachler von ABCi trainierten mit Viertklässlern der MS Lustenauerstraße.

Dornbirn. Der Effekt ist fast der gleiche wie der einer Sprachreise – nur, dass sich die Schüler der Dornbirner MS Lustenauerstraße dazu nicht mal aus der Schule herausbewegen mussten. Englisch aus erster Hand gab es für sie quasi frei Haus. Eine Woche lang war der Regelunterricht für die Viertklässler aufgelöst und es stand nur Englisch mit den Muttersprachlern von ABCi (The English Teacher Training College and Bilingual Classroom Initiative) auf dem Programm.

Täglich sechs Stunden lang feilten die Schüler an Wortschatz, Aussprache und Ausdruck und lernten nebenbei auch die Kultur englischsprachiger Länder näher kennen. Als Schwerpunkte hatten sie Landeskunde und Sport gewählt, deshalb ging es jeden Tag für eine Stunde in die Turnhalle. Dort machten die Schüler Bekanntschaft mit neuen Sportarten wie Cricket, Rugby und American Football. Auch in der Turnhalle galt die Regel „only english“.