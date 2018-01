"Fast wie ein eigenes Kind"

Seit 22 Jahren zur Weihnachtszeit ist Walter Gmeiner ehrenamtlich im Dienste des Wolfurter Hallenmasters.

Das das Wolfurter Hallenmasters, die größte Breitensportveranstaltung des Landes in den Wintermonaten, längst zu einer großen Marke geworden ist, ist auch ein großer Verdienst von Walter Gmeiner. Zusammen mit Hans Peter Meusburger und Gerold Pointner hat der 61-Jährige den Bandenzauber in der Hofsteighalle vor mehr als zwei Jahrzehnten aus der Taufe gehoben und Jahr für Jahr gab es Rekorde zu verbuchen. „Ich bin der Handwerker im Hintergrund. Für mich ist es das Kind. Ich will es im Sinne des Klubs und den federführenden ehrenamtlichen Helfern in den nächsten Jahren weiterführen und den Standard halten“, so Walter Gmeiner. Von der Pike auf bis zum jetzigen Istzustand war Walter Gmeiner beteiligt. Hans Peter Meusburger und er sind noch im OK-Team von der Geburtsstunde an noch dabei. Schon vor der Gründung der inoffiziellen Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft in Wolfurt hat Gmeiner zusammen mit Meusburger das über landesweit gut kennende Grümpelturnier organisiert. Keinen einzigen Tag fehlte Walter Gmeiner in all den 22 Jahren vom Masters, das sind mehr als 440 (!) Tage. Und das zwischen Weihnachten und Dreikönig in den drei Wochen, wo laut Walter Gmeiner die Familie normalerweise absolut Vorrang hat. „Wirkliche Pannen oder Skandale gab es in der Ära vom Masters eigentlich nie wirklich eine. Das spricht schon sehr von unserer professioneller konstant guter Arbeit.“