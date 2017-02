Fast schon eine Glaubensfrage: Burger King oder McDonald’s?

Es ist schon fast eine Glaubensfrage und auch ein Grund für viele angespannte Diskussionen unter Fast-Food-Fans: Burger King oder McDonald’s – was ist besser? Das haben auch die Kommentare zum VOL.AT-Artikel “Burger King nimmt Vorarlberg ins Visier” gezeigt. Während es schon sechs McDonald’s-Filialen in Vorarlberg gibt, hat es Burger King bisher noch nicht ins Ländle geschafft. Das könnte sich in Zukunft ändern.

An insgesamt zwölf Rosenberger Raststätten in ganz Österreich sollen bald auch “Whopper” verkauft werden. Die Raststätte bei Hohenems habe gute Chancen, auch bald einen “Burger King” zu beheimaten. Es wäre der erste Burger King in Vorarlberg. Fix ist aber noch nichts. “Wir haben uns die möglichen Raststätten im Vorfeld angesehen und Hohenems ist ein starker Standort”, bestätigt Hartmut Graf von TQSR auf VOL.AT-Anfrage. Eine Arbeitsgruppe werden in den nächsten Wochen die in Frage kommenden Standorte festlegen. (Red.)

McDonald’s in Lustenau