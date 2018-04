Fast neun von zehn Paaren ticken politisch ähnlich

Der Spruch "Gegensätze ziehen sich an" gilt bei den meisten Österreichern offenbar nicht: Fast neun von zehn Landsleuten, die fix liiert sind, haben eine ähnliche politische Einstellung wie ihre Partner. Das zeigt eine aktuelle IMAS-Umfrage. Weiteres Fazit der Meinungsforscher: Die Annahme, dass das Elternhaus maßgeblich die politische Orientierung prägt, sei überholt.

32 Prozent der Befragten erklärten, aktuell keine Beziehung zu haben, sieben Prozent machten zu ihrem Beziehungsstatus keine Angaben und 53 meinten, mit jemanden zusammen zu sein. In der Gruppe der Paare besitzen 86 Prozent eine “sehr” oder “eher ähnliche” politische Einstellung. Nur 13 Prozent teilen eher oder gar nicht das Wertefundament des anderen. Insgesamt traten kaum markante Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Altersgruppen oder politischen Lagern zutage. Am ehesten noch leben Grün-Sympathisanten mit ihrem Gespons in politischem Dissens.