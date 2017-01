Fast minus 30 Grad am Brunnenkogel in Tirol

Tief "Axel" bescherte Teilen Österreichs eine klirrend kalte Nacht - © APA (Symbolbild/dpa)

Tief “Axel” hat Teilen Österreichs eine klirrend kalte Nacht beschert. Der Tiefstwert wurde von der ZAMG am Brunnenkogel in Tirol auf 3.437 Metern Seehöhe gemessen und betrug minus 29,7 Grad. Am Sonnblick in Salzburg wurden auf 3.109 Metern minus 26,3 Grad registriert, auf dem Pitztaler Gletscher in Tirol (2.864 Meter) minus 25,5 Grad.