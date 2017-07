Fast 90.000 Unternehmen brauchen Nachfolgelösung

Fast 90.000 Unternehmen in Österreich benötigen einen altersbedingten Übergabeplan. - © APA/Hochmuth

Nachfolge gesucht – damit sind in Österreich in den kommenden fünf Jahren fast 90.000 Unternehmen konfrontiert, geht aus einer Analyse des Wirtschaftsinformationsdiensts Bisnode D&B hervor. Das seien rund 18 Prozent aller Unternehmen in Österreich, heißt es in einer Pressemitteilung. In Vorarlberg seien dagegen lediglich fünf Prozent der Unternehmen betroffen.