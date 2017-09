Fast 90.000 Rohingyas vor Kämpfen in Myanmar geflohen

Rohingya flüchten vor Angriffen und schlechter Behandlung - © APA (AFP)

Seit Beginn der ethnisch motivierten Ausschreitungen in Myanmar Ende August sind fast 90.000 Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya aus dem südostasiatischen Land geflohen. Das schätzten am Montag Entwicklungshelfer der Vereinten Nationen, die in der Grenzregion zu Bangladesch unterwegs waren.