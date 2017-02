Hunderte Einsatzkräfte halfen bei der Aktion - © APA (AFP)

Fast 71.000 Hühner einer Geflügelfarm im Südwesten Japans sind wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs am Wochenende getötet worden. Hunderte Einsatzkräfte, darunter 70 Soldaten, keulten die Tiere in Kohoku auf der Insel Kyushu, nachdem ein besonders ansteckender H5-Virustyp auf dem Hof nachgewiesen worden war, wie die Behörden am Sonntagabend mitteilten.