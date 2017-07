Fast 500 Polizeibeamte bei G20-Protesten verletzt

Einige der Randalierer schreckten vor nichts zurück - © APA (dpa)

Bei den Ausschreitungen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg sind nach Angaben der Sicherheitsbehörden fast 500 Polizisten verletzt worden. 476 Beamte hätten bei den Krawallen rund um das Spitzentreffen Blessuren erlitten, sagte Einsatzleiter Hartmut Dudde am Sonntag in Hamburg.