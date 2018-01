Fast 50 Rebellen und Zivilisten im Jemen getötet

Im Jemen sind nach Angaben von Rettungskräften bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition fast 50 Rebellenkämpfer und Zivilisten getötet worden.

Die neun Luftangriffe in der Nacht auf Donnerstag und Donnerstagfrüh hätten sich gegen Stellungen der Houthi-Rebellen in der Provinz Hodeidah am Roten Meer gerichtet, teilten Vertreter von vier Spitälern in der gleichnamiger Provinzhauptstadt mit. Neben 36 Rebellenkämpfern seien auch zwölf Zivilisten getötet worden.