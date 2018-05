Fast 400 Flüchtlinge in der Sahara gerettet

386 in der Sahara gestrandete Flüchtlinge sind nach UN-Angaben im Niger gerettet worden. Sie hatten "wenig Wasser, kein Essen und keine Ausweise" bei sich, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mitteilte. Die Gruppe wurde demnach bereits in der vergangenen Woche von einer Rettungsmannschaft nahe der Grenze zu Algerien gefunden.

Zur Herkunft der Geretteten machte die IOM keine Angaben. Sie wurden nach Arlit gebracht und sollen nun in ihre Heimatländer zurückkehren.

Niger ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge, die zur nordafrikanischen Küste und von dort aus über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. Die Route durch die Sahara birgt zahlreiche Gefahren. Schmuggler lassen Migranten immer wieder alleine in der Wüste zurück.