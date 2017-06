Fast 30 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Berlin

Bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahn sind in Berlin mindestens 27 Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers in der deutschen Hauptstadt wurden am Donnerstag 25 Menschen leicht und zwei mittelschwer verletzt.

Zu Mittag waren zwei Bahnen der Linie M10 im Ortsteil Prenzlauer Berg zusammengestoßen, die eigentlich aneinander vorbeifahren sollten, sagte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe. Zur Ursache konnte er noch keine Angaben machen. Gründe könnten eine falsch gestellte Weiche oder etwas im Gleisbett sein. Keine Schwerverletzten Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften, darunter Notärzten und Rettungssanitätern, im Einsatz. Erste Informationen der Rettungskräfte zu Schwerverletzten bestätigten sich nicht. Der Straßenbahnverkehr der Linie M10 war unterbrochen, die Linie M2 verkehrte nur von der Prenzlauer Allee Richtung Norden, nicht wie sonst zum Alexanderplatz. Das Unglück ereignete sich laut BVG um 11.51 Uhr. (APA/ag.)