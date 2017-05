Fast 3.000 Festnahmen seit Beginn der Unruhen in Venezuela

Der Ausstand begann vor zwei Monaten - © APA (AFP)

Seit Beginn der Unruhen in Venezuela vor zwei Monaten sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation fast 3.000 Menschen festgenommen worden. Davon seien rund 1.350 immer noch in Gewahrsam, teilte die NGO Foro Penal am Dienstag mit. 197 von ihnen wurden demnach von Militärgerichten zu Haftstrafen verurteilt.