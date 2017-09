Fast 200 Angehörige klagen nach Germanwings-Absturz

Der Flieger zerschellten in den Bergen Frankreichs - © APA (AFP/Archiv)

Nachdem sie vor einem US-Gericht in Arizona abgeblitzt sind, klagen die Hinterbliebenen der Opfer des Germanwings-Absturzes nun in Deutschland. Fast 200 von ihnen ziehen nun vor das Landgericht Essen. Er habe die Zivilklagen in der vergangenen Woche dort eingereicht, sagte Rechtsanwalt Elmar Giemulla am Samstag in Berlin.