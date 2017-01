Fast 180 Vermisste nach Bootsunglück im Mittelmeer

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots am Wochenende im Mittelmeer werden nach neuen Angaben der UNO fast 180 Menschen vermisst. Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (OMI) am Dienstag mitteilten, haben die vier Überlebenden, die nach dem Unglück vor der libyschen Küste am Samstag gerettet werden konnten, diese Zahl genannt.

Die italienische Küstenwache hatte unter Berufung auf die Überlebenden zunächst von 107 Menschen an Bord gesprochen. Vor der griechischen Ostägäisinsel Chios hat die Besatzung eines Patrouillenbootes der europäischen Grenzschutzagentur Frontex am Dienstag 52 Flüchtlinge vor der griechischen Ostägäisinsel Chios aufgegriffen. Das Schlauchboot der Flüchtlinge wurde in den frühen Morgenstunden entdeckt, teilte die griechische Küstenwache mit. In den vergangenen zwei Tagen hatten wegen der Wetterbesserung in der Ägäis mehr als 200 Migranten aus der Türkei übergesetzt. Vergangene Woche waren dagegen wegen stürmischer Winde und eisiger Kälte kaum Menschen auf den Inseln angekommen. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Flüchtlingszustrom jedoch weiterhin niedrig. In den ersten 15 Tagen des neuen Jahres sind nach UNHCR-Angaben 698 Migranten und Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland auf dem Seeweg gekommen. Im Jänner 2016 waren es gut 67.000. Der starke Rückgang wird auf den EU-Türkei-Flüchtlingspakt zurückgeführt. Seit April 2016 kann die EU alle Migranten zurückschicken, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln kommen. (APA/ag.)