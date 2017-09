Fast 100 Tote nach schwerem Erdbeben in Mexiko

Tausende Häuser wurden zerstört - © APA (AFP)

Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 95 gestiegen. “Das sind immer noch vorläufige Zahlen: 75 in Oaxaca, 16 in Chiapas und vier in Tabasco”, sagte Regierungssprecher Eduardo Sanchez am Montag im Radiosender Formula. Zuletzt war von 90 Todesopfern in Mexiko die Rede gewesen. Über 7.000 Häuser seien zerstört oder beschädigt worden.