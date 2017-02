Fast 100 Schwäne in Slowenien an Vogelgrippe verendet

In der Gemeinde Lendava wurden am Wochenende in dem gleichnamigen Fluss insgesamt 24 tote Schwäne entdeckt. Die ersten Laboruntersuchungen bestätigten den Virustyp H5N8, hieß es vonseiten der Behörden. Am Montag wurden dann in einer Kiesgrube in der gleichen Gemeinde, die an Ungarn und Kroatien grenzt, weitere 74 verendete Schwäne gefunden.

Unterdessen wurde am vergangenen Freitag erstmals eine neue Variante der Geflügelpest festgestellt. Bei drei toten Schwänen, die in dem Fluss Krka in der Nähe von Brezice im Südosten des Landes gefunden worden waren, wurde der hochpathogene Erreger des Subtyps H5N5 nachgewiesen.

(APA)