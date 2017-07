Fast 100.000 Besucher bei Folk-Festival in Rudolstadt

Festival stößt auf Kapazitätsgrenzen - © APA (dpa)

Deutschlands größtes Festival für Folk- und Weltmusik in Rudolstadt im deutschen Bundesland Thüringen hat in diesem Jahr nach Schätzungen der Veranstalter knapp 100.000 Besucher angelockt. “Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen”, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Die Auftritte von etwa 130 Bands aus 41 Ländern seit Donnerstag seien ausverkauft.