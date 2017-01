Fast 10.000 Wähler nutzten vorgezogenen Wahltag in Graz

Die verschlossenen Stimmzettelkuverts bleiben nun mehrfach gesichert verwahrt, bis sie am Nachmittag des Wahlsonntags ausgezählt werden. Gewählt werden konnte am Freitag von 13.00 bis 20.00 Uhr an insgesamt 18 Standorten in Graz, darunter im Amtshaus in der Schmiedgasse und im Rathaus.

