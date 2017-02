Fast 1.600 Menschen in Türkei festgenommen

Rund 1.000 Verdächtigen werfen die Behörden Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) vor. Die PKK kämpft seit etwa drei Jahrzehnten für die Autonomie kurdisch besiedelter Gebiete im Südosten der Türkei. Sie wird für mehrere Bombenanschläge verantwortlich gemacht.

500 Festgenommene seien wegen mutmaßlicher Kontakte zur Gülen-Bewegung verhört worden. Diese geht zurück auf den in den USA im Exil lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen, den die Regierung in Ankara als Drahtzieher des Putschversuchs im Juli 2016 ansieht. Gülen weist den Vorwurf zurück. Etwa zwanzig Personen wurden festgenommen, weil sie Verbindungen zur Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) haben sollen.

Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei mehr als 40.000 Menschen verhaftet. Zudem wurden 100.000 Beschäftigte unter anderem des öffentlichen Dienstes, der Polizei und des Militärs entlassen oder suspendiert. Menschenrechtler und Verbündete des NATO-Mitglieds Türkei befürchten, dass die Bürgerrechte immer weiter eingeschränkt werden.

