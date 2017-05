Fassaden mit Charakter. Holz macht schön.

Das Baumaterial Holz hat sich seit Jahrhunderten bewährt und ist in den letzten Jahrzehnten auch von den großen Architekten weltweit entdeckt und geschätzt. Holzfassaden sind sehr oft ein Schmuckstück im Ortsbild und verfügen zudem über große ökonomische und ökologische Qualitäten. Tischler Rohstoff bietet eine große Auswahl an Fassaden, die traditionelle Wünsche und moderne Ansprüche erfüllen.

Stilvoll. Vielseitig. Verlässlich. Formvollendet.

Witterungsschutz und Wärmespeicherung spielen in unserem Klimabereich seit jeher eine wichtige Rolle. Ob naturbelassen oder behandelt, eine Holzfassade bietet vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung. Gerd Rüdisser, Verkaufsinnendienst: „Holzfassaden haben in Vorarlberg große Tradition, an die wir von Tischler Rohstoff gerne anknüpfen.“ Als Einkaufsgenossenschaft von über 300 Vorarlberger Tischler und Zimmerer bietet Tischler Rohstoff auch den Privatkunden die Sicherheit absoluter Qualitätsware.

Die XXL-Fassade. Vom Sockel bis zum First.

Die XXL-Fassade ist nicht nur XXL in der Länge, sondern auch in der Sparsamkeit. Keilgezinkt sind Brettlängen von einem bis zu neun Meter Länge möglich – und dazwischen auch alles. Das bedeutet für den Holzbauer: Keinen Verschnitt, keinen Abfall und optimale Verarbeitungsqualität. Die XXL-Fassade ist so etwas wie eine kleine Sensation im Holzbau. Ein durchgehendes Brett vom Sockel bis zum First, davon haben viele Fassadengestalter lange geträumt. Jetzt ist es da – bei Tischler Rohstoff.

Compactplatten. Lässig. Unkompliziert. Bewährt.

Compactplatten eignen sich insbesondere für hochbeanspruchte Anwendungsbereiche. Die spezielle Verarbeitung und die schützende Deckschicht aus Melaminharz ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung mit Wasser. Ein wesentlicher Vorteil der Compactplatten ist ihre Feuerbeständigkeit. Unser Tipp: Hinschauen, auswählen und sich auf das Leben in bester Atmosphäre freuen. Tischler Rohstoff bietet 100 Prozent Service, inklusive Hauszustellung in ganz Vorarlberg, Montagetipps und Mengenberechnungen vom Profi.



