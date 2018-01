Fasnatstart in Fußach

Weil am Sonntag, 21. Jänner, der große Fasnatumzug in Fußach steigt, wurde am Freitag in der Mehrzweckhalle Auftakt gefeiert.

Jetzt kann der internationale Fasnatumzug in Fußach starten. Der beginnt am Sonntag um 14 Uhr, den Auftakt gab es bereits am Freitag. Mit dabei in der Mehrzweckhalle Guggen, Garden und Schalmeien. Dem Fußacher Zunftboss Thomas Bösch reicht offenbar dieses Amt. Während der Schlüsselübergabe auf der Bühne überreichte er dem Bürgi Ernst Blum auch gleich das Schreiben mit dem Rücktritt als Gemeinderat und -vertreter. Warum, das will er am Montag nach dem Umzug erklären. Der Thomas war einst „Für Fußach”, aktuell in Listengemeinschaft mit den Dorf-Schwarzen, also Opposition. Ernst Blum ist FWG-Chef.