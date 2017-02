Fasnat total in Bludenz

Am Samstag, 25. Februar, ist traditionell Fasnat total im Städtle angesagt. Um 15 Uhr wird der Stadtschlüssel beim Riedmillerplatz an die Funkenzunft übergeben. Ab 17 Uhr findet die „Mega Jöri Party“ in der Mühlgasse mit Livemusik von „DÜNES XL“ und der Jöri Meile in den Lokalen der Stadt Bludenz statt.

In der Zeit von 15 bis 17 Uhr kommt es daher zu kurzen Verkehrsanhaltungen im Bereich der Postkreuzung und zu einer Straßensperre beim Riedmillerdenkmal (Werdenbergerstraße). Die Stadtdurchfahrt in Richtung Nüziders und Bürs wird örtlich umgeleitet und ist dementsprechend beschildert.

Der große Bludenzer Jöriumzug am Fasnatsunntig, 26. Februar, mit Start um 14 Uhr, ist der Höhepunkt am närrischen Wochenende. Viele bunte Jörigruppen ziehen durch die Innenstadt, um 16 Uhr ist nochmals Jöriparty in der Mühlgasse.

Die Stadtdurchfahrt wird in der Zeit von 13.15 bis 16.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt sein. Eine Durchfahrt in Richtung Bürs und Nüziders ist während dieser Zeit nur über den Tränkeweg, bzw. die Klarenbrunnstraße möglich. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet und ist ausreichend beschildert.