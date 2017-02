Fasnat bei der Austria

Am 25. Februar steigt ab 19:30 Uhr im Austria-Center in der Kaiser-Franz-Josef-Straße das bereits zur Tradition gewordene „Fasnat-Samsta-Fäscht“ des SC Austria Lustenau. Dabei kommen die „Greotli“ im Austria Café auf ihre Kosten. Stimmung verspricht der Auftritt von DJ Matt Marshall. Mit dabei sind auch heuer wieder die „Luschnouar Rhin-Zigünar“. Der Eintritt ist wie immer frei, zudem erhält jeder Gast bis 21 Uhr ein Glas Sekt gratis.

Bereits diesen Freitag, am 17. Februar, gibt es im Austria Café ab 19:00 Uhr einen Abend mit hinreißender Live-Musik von und mit Wolfgang Verocai und Thomas Warger.