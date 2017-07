Fashion Week: In Berlin werden die Trends der kommenden Saison präsentiert

Eröffnet wurde die Fashion Week in der deutschen Hauptstadt mit einer Runway-Show vom Designerlabel Marc Cain. Passend zum Motto “Private Garden” standen florale Drucke und Stoffblumen im Vordergrund. Mit dabei waren unter anderem Model Lena Gerke, Schauspielerin Janina Uhse und Sängerin Lena Meyer-Landrut.

Screenshot Instagram © Screenshot Instagram

Tiroler Textilunternehmen

Bereits zum vierten Mal präsentiert das Textilunternehmen “Sportalm” mit Sitz in Kitzbühel die neue Kollektion auf der Berliner Fashion Week. Neben luftigen Tuniken und Röcken kombiniert mit anschmiegsamen Jersey-Tops gab es auch Fransen-Ponchos und Blusen mit voluminösen Ärmeln zu sehen. Auch maritime Klassiker in den Farben blau, weiß und Blumenprints wurden auf dem Laufsteg am Alexanderplatz präsentiert.

Blumen bei Lena Hoschek

Ob als Kränze oder Prints-auch die steirische Designerin Lena Hoschek nahm den Blumentrend in ihre Kollektion auf. Aufgrund ihrer Schwangerschaft war die Modeschöpferin nicht selbst vor Ort. Eines ihrer Model “entschuldigte” das Fernbleiben der Designerin charmant mit einem Plakat. “Sorry we prefer to stay at home”, ließ sie den Gästen ihrer Runway-Show ausrichten.

(APA/red.)