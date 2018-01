Fashion Week Berlin startet mit Tomaszewski, Ivanman und Strenesse

Mit Schauen von Ivanman und Strenesse hat die Berliner Fashion Week am Dienstag begonnen. Bei der deutschen Modewoche geht es um die Trends für den kommenden Herbst und Winter. Auf dem Programm stehen Laufstegschauen, Messen und Konferenzen.

Das E-Werk, früher ein Umspannwerk und heute Eventlocation, ist ein neuer Schauplatz: Dort stellte zum Auftakt am Montagabend der deutsch-polnische Designer Dawid Tomaszewski seine Kreationen vor, geprägt von Karos, Samt und durchsichtigen Oberteilen. Grasgrün leuchtete am Dienstagvormittag die Männermode von Ivanman – vom Rolli bis zur Hose. Das Label Strenesse zeigte eine Multimedia-Show mit Models in einem Museum am Brandenburger Tor.