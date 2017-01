Für Unterhaltung ist gesorgt: Jung und Alt kommen auf ihre Kosten.

Umzug durchs Dorf

Der Umzug beginnt um 16.30 Uhr, die After Party steigt danach am Schulplatz. Der Ausklang findet in der Bar im Wäldersaal statt. Die Lingenauer Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer, viele Besucher und ein rauschendes Fest. Anmeldungen für den Umzug bitte unter fasching@mv-lingenau.at oder unter 0664 923 29 88.