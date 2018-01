Faschingskränzle der Bäuerinnen amKumma

Wenn Frauen unter sich sind, geht es lustig und bunt zu.

Mäder Zahlreiche Frauen waren dem Ruf der fünften Jahreszeit gefolgt. Aliens, Kätzchen und viele andere bunt maskierte Frauen trafen sich im Foyer um bei einem Gläschen Sekt in den Nachmittag zu starten.

Danach ging es in den Festsaal. Die liebevoll dekorierten Tische luden schon zum gemütlichen Hock ein, zumal ein feines Kuchenbuffet samt Kaffee auf die Besucher wartete. Die Begrüßung wurde gleich in einen Sketch verpackt und so stand einem ausgelassenem und lustigem Nachmitttag nichts mehr im Wege.