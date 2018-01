Faschingsfrühschoppen in Doren

Hörbranzer Prinzenpaar auch heuer wieder beim Dorener Faschingsfrühschoppen dabei!!

Nach, wenn überhaupt einer, kurzen Nacht machte sich das Leiblachtaler Prinzenpaar Prinz Karl und Prinzessin Karin samt ihrem Noblen K&K Gefolge und den Jungprinzessinnen Melanie und Selina am Sonntagvormittag bestens gelaunt auf den Weg zum schon fast traditionellen Faschingsfrühschoppen nach Doren. Begleitet wurden diese neben den Hörbranzer Raubrittern auch von der Kindergarde Hörbranz unter der Leitung von Denise Hitzhaus und Sarah Hehle. Im Festsaal in Doren konnte trotz krankheitsbedingter Minderzahl die K&K Show aufgeführt werden und an ausgesuchte Persönlichkeiten wurden die Prinzenorden überreicht. Die Kindergarde tanzte sich mit ihrem Gardetanz in die Herzen der Besucher. Für ihren gemeinsamen Auftritt und ihr nobles Auftreten wurde die Abordnung der Faschingsgilde aus Hörbranz gefeiert und erntete begeisterten Applaus. Mehrere Garden aus der Umgebung präsentierten ihre Tänze und die Dorener Fasnatbüttel können trotz einiger Absagen stolz auf ihre Veranstaltung sein.