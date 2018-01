Faschingseröffnung im Cafe Wachter

Gleich zur Eröffnung fand im Cafe Wachter das erste Faschingskränzle unter der neuen Führung statt.

Seit Anfang Jänner bewirtet Beate Sohm und ihr Team mit Ausnahme von Montag täglich ihre Gäste im Cafe Wachter in Hörbranz und bietet zusätzlich leckere Mittagsmenüs. Und kurz nach dessen Eröffnung wurde im knappen Fasching am 20.01.2018 das erste „Faschingskränzle“ veranstaltet. Natürlich wurde die Veranstaltung vom Prinzenpaar Prinzessin Karin und Prinz Karl mit den Jungprinzessinnen Melanie und Selina besucht. Begleitet vom K&K Gefolge, den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien konnten beim ersten Faschingstreff unter Beate Sohm auch die begehrten Prinzenorden verliehen werden. Musikalisch sorgten die Schalmeien für beste Stimmung. Auch eine Abordnung der Leiblacher Fetzahexa mit ihrer „Oberhexe“ Denise Hitzhaus und zahlreiche Faschingsfans feierten mit. Auch dürfte das Cafe Wachter das neue Stammlokal der Leiblacher Fetzahexa werden, da die neue Chefin doch auch eine „Hexe“ im aktiven Faschingsverein ist. Bis spät wurde zusammen an der gemütlichen Bar auf den Fasching angestoßen und zusammen gelacht. Ein besonderer Treffpunkt wo Alt und Jung gemeinsam feiern und beisammen sein können.