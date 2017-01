Fasching in Vorarlberg: Landesnarrentag 2016 in Höchst

Beim Vorarlberger Landesnarrentag werden am Sonntag tausende „Mäschgerle“, “Narren” und Besucher in Höchst erwartet. Mehr als 120 Gruppen aus allen Vorarlberger Landesteilen werden dabei sein. Für die närrischen Zunftmeister geht es mit einem Empfang im Höchster Pfarrzentrum los. Ab 10 Uhr gibt es in der Rheinauhalle ein Frühschoppen. In diesem Rahmen wir dann auch die „Fasnat“ offiziell von VVF-Präsident Michel Stocklasa, Landtagspräsident Harald Sonderegger und dem Höchster Bürgermeister Herbert Sparr ausgerufen. Für die musikalische Umrahumg wird die Gruppe „Faukaweh“ sorgen.

Narren-Umzug ab 13:30 Uhr

Ab 13:30 Uhr geht dann der Narren-Umzug über die Bühne, wobei entlang der Strecke natürlich für das leibliche Wohl gesorgt wird.

Gratis nach Höchst

„Nützen Sie mit dem „Online Gratis-Ticket“ – das sie ausrucken oder direkt aufs Handy laden können – die kostenlose An- und Abreise mit Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg sowie im Bahnverkehr von den Grenzbahnhöfe Lindau (D), St. Margrethen, Buchs (CH) und St. Anton a. Arlberg. Shuttle-Busse bringen die Narren bequem vom Bahnhof Lustenau zum Festgelände und retour”, wird Dietmar Haller vom Verkehrsverbund Vorarlberg auf vvf.at zitiert.

Das Programm im Überblick

Zunftmeisterempfang:

9:30 Uhr Pfarrsaal Höchst Kirchplatz

Festakt und Frühschoppen in der Rheinauhalle Höchst

10 Uhr Livemusik (Frühschoppen) mit der Gruppe „Faukaweh“

11:11 Uhr offizielle Eröffnung der Fasnat durch VVF Präsident Michel Stocklasa

Fasnatumzug

ab 12:30 Uhr Umzugsaufstellung

13:30 Uhr Umzug (in der Bezirksreihenfolge Bludenz, Feldkirch, Dornbirn und Bregenz)

Nachmittag: “After-Party” in der Rheinauhalle und Zelt

ab 14:30 Uhr: Auftritte von Schalmeien und Guggenmusikern in der Halle, im Zelt DJ mit Barbetrieb

ab 19:00 Uhr: „Nachtruhe“

Fasching in Vorarlberg

