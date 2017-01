Fasching 2017 in Vorarlberg: Alle Umzüge der Narren und Mäschgerle auf einen Blick

Die fünfte Jahreszeit ist wieder in vollem Gange. - © VN/Sams

Am Sonntag findet der Faschingsumzug zum diesjährigen Landesnarrentag in Höchst statt. Erwartet werden bis zu 120 Faschingsgruppen aus ganz Vorarlberg. Alle Fans der fünften Jahreszeit finden hier auf VOL.AT alle weiteren Termine für die Faschingsumzüge in ganz Vorarlberg.