Farbenfrohes Frühlingsfest feierte 5-jähriges Bestehen

Was vor genau fünf Jahren in der Bregenzer Beach Bar Premiere hatte, feierte vergangenes Wochenende in Dornbirn sein fünfjähriges Bestehen und ist seitdem aus dem Ländle-Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Als Organisator trat kein geringerer als Stefan Köb auf. Tausende Teenager und junge Erwachsene pilgerten nach Dornbirn, um das Feeling des indischen Frühlingsfestes hautnah mitzuerleben.

Als ein wahres Fest für die Sinne kann das “Holi Flash” bezeichnet werden, welches perfekt organisiert war. Ohne lange Wartezeiten wurde den Besuchern der Einlass zur Bühne gewährt, bei der kein geringeres Denkmal als das indische Taj Mahal die Leinwand prägte und sich mehrere DJs ein Battle gaben, ein Sitar-Spieler typisch indisch gekleidet zu jedem Farbwurf die passenden Töne dazugab und es nicht nur bunte Farben aus Kunststoffbeuteln sondern auch aus zweckentfremdeten Feuerlöschern regnete – und was viele dankend annahmen auch kühles Nass aus einem Feuerwehrschlauch, denn das Wetter zeigte sich hochsommerlich. Von Mittag bis kurz vor Mitternacht wurde getanzt, gelacht und gefeiert was das Zeug hält. Die gute Stimmung war regelrecht ansteckend und wer wohl einmal beim Holi in Dornbirn dabei war, der kommt gerne wieder!