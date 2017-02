Farben aus Lebensmitteln herstellen

Feldkirch. (etu) Zeichnen, Malen und Kritzeln versprühen eine ganz eigene Faszination. Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Dinge visualisieren, die in ihrem Kopf sind. Klassisches Motiv: das Eigenheim, der Baum im Garten, die Sonne und darunter die Familie, die mit breitem Lächeln dem Betrachter winken. Aber bis dorthin tun sich Kleinkinder mit dem Pinsel schwer. Dafür gibt es eigens Fingerfarben. Sie sind ein ganz besonderes Spielzeug, das sofort Neugier und Experimentierfreude weckt.

Ein Hauch von Pastell

Dabei kann man gerade diese Farbe ganze einfach selbst zu Hause herstellen. Lebensmittelfarbe kennt jeder. Doch wie wäre es, Farbe aus Lebensmitteln herzustellen? Es ist einfacher, als es klingt. Man braucht dazu kein Chemiker sein, es genügen drei bis vier einfache Zutaten, die viele schon in ihrer Küche haben. Diese Methode ist dazu noch sehr günstig, denn für wenige Cent erhältst du schöne Fingerfarben, die im Laden mehrere Euro kosten würden. Die alternative Herstellung ist auch ohne Gesundheitsrisiko, schließlich haben Kinder solche Farben länger an den Händen und nehmen sie schon mal in den Mund.

Jason Durell zeigt dir heute, wie du biologisch abbaubare und umweltschonende Farbe herstellst. Da diese rein aus Lebensmitteln bestehen, sind sie weniger kräftig und eher pastellfarben.

Das brauchst du:

Eine halbe Tasse Maisstärke oder feines Mehl

1–2 Esslöffel Salz

etwas Wasser

Saft von gekochtem Rotkohl

Kurkumapulver/Karottensaft

Rote-Bete-Saft/Kirschsaft

frischen Spinat

Und so geht’s:

Vermische eine halbe Tasse Maisstärke (oder feines Mehl) mit gerade so viel Wasser, bis eine dickflüssige Konsistenz entsteht. Füge noch ein bis zwei Esslöffel Salz hinzu. Dies sorgt für längere Haltbarkeit.

Jetzt solltest du das Gemisch ausgiebig rühren. Bestenfalls verwendest du einen Schüttelbecher, bis alle Klümpchen verschwunden sind und sich das Salz komplett in der Wasser-Mehl-Mixtur aufgelöst hat.

Soweit ist deine „leere“ Farbe fertig. Fülle sie nun in verschiedene Marmeladengläser ab. Jetzt geht es ans Färben:

Blau:

Lass deine Eltern Rotkohl abkochen und verwende den Saft, um dein Gemisch blau zu färben.

Gelb:

Um gelbe „Lebensmittelfarbe“ herzustellen, brauchst du Kurkumapulver oder Karottensaft. Falls du genügend Pulver übrig hast, sei nicht sparsam, um ein kräftigeres Gelb anzumischen.

Rot:

Nimm roten Kirschsaft oder Rote-Bete-Saft zur Hand und vermenge so viel mit deinem Maisstärke-Wasser-Gemisch, dass ein pastellfarbener Rotton entsteht.

Grün:

Nicht nur Popeye, der Seemann, braucht Spinat – auch du für deine grüne Farbe. Dafür nimmst du frischen Spinat zur Hand und zerreibst ihn im Mörser. Mit einem Kaffeefilter drückst du den Saft heraus.