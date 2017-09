FAQ Bregenzerwald: Das war Tag 1

Als erster Punkt stand am Donnerstagabend “What the FAQ? oder: Was haben wir uns immer schon gefragt?” auf dem Programm. Im Anschluss an die Lesung sprach Zita Bereuter mit Doris Dörrie, Marie Kreutzer, Philipp Lingg und Thomas D. Trummer. Als musikalisches Highlight standen Philipp Lingg und George Nussbaumer erstmals gemeinsam auf der Bühne.



FAQ Bregenzerwald 2017 Tag 1: What the FAQ? from friendship.is on Vimeo.

Das FAQ Bregenzerwald läuft noch bis Sonntag. Restkarten für die jeweiligen Veranstaltungen gibt vor Ort sowie bis eineinhalb Stunden vor Beginn beim Bahnhof Andelsbuch. (red)