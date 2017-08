“Fantastisch realistisch”: Werke von Arik Brauer in Tulln

Werke von Brauer sind vom 27. September bis 5. November zu sehen - © APA

“Fantastisch realistisch”: Werke von Arik Brauer sind vom 27. September bis 5. November im Minoritenkloster in Tulln zu sehen. Begleitend zu der Ausstellung, die einen Querschnitt durch die Bilderwelten des österreichischen Künstlers liefert, geben dessen Tochter Timna Brauer und Elias Meiri am 25. Oktober (19.00 Uhr) ein Konzert unter dem Titel “Songs from Jerusalem”.