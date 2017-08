Fans-Selfie von Ashton Kutcher und Niki Lauda

Der US-Star sei ein riesiger Fans des Ex-Rennfahrers. Am Dienstagnachmittag postete der Hollywood-Star auf seinem Instagram-Account ein Selfie mit Star Niki Lauda. Die Beiden strahlen in die Kamera. Darunter steht “Random legend sighting”. Die Fans mögen es.

Kunis und Kutcher in Wien

Der Hollywoodschauspieler Ashton Kutcher soll momentan gemeinsam mit seiner Ehefrau Mila Kunis in Wien sein. Mila drehte am Sonntag in der Wiener Innenstadt für ihren neuen Film “The Spy Who Dumped Me”. Während seine Frau vor der Kamera stand, soll Ashton auf Entdeckungstour in Wien gewesen sein.