Fan warf in Steiermark Serviertablett gegen Linienrichter

Linienrichter wurde zur Zielscheibe - © APA (Symbolbild)

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Samstagabend bei einem Landesliga-Fußballspiel in der Südoststeiermark einem Linienrichter (54) ein Serviertablett an den Kopf geworfen und ihn verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Der 20-Jährige stellte sich wenig später aufgrund des zunehmenden Fahndungsdrucks. Er war mit einer Entscheidung der Referees nicht einverstanden gewesen.