Familientreffpunkt beim “Nice Divers ” Kinderflohmarkt

Koblach Beim Kinderflohmarkt hieß es für die Kids Tauschen, Handeln, Kaufen & Verkaufen! Viele gut erhaltene Spielzeug-Schätze wechselten hier die Besitzer! Der Flohmarkt war geprägt von toller Stimmung und Verkaufserfolgen.

„Ich habe schon viele Spielsachen verkauft. Jetzt kann ich mir einen Hamster kaufen. Und vielleicht finde ich ja noch etwas Zubehör auf dem Flohmarkt“, berichtet Luka mit strahlenden Augen.

100% der Einnahmen gehen nach Kenia

Fünf Mädchen der Klassen 4a. und 4b. der Mittelschule Koblach verkauften ihre gesammelten Spielsachen und selbstgemachten Kuchen für die „NEW HEART WATOTO FOUNDATION“ in Kenia. Und auch beim Stand von Cordula Kreidl wurden für ein soziales Projekt „Room to read“ Bücher verkauft. „Wir sind in zehn Ländern Afrikas und Asiens aktiv und investieren in die Ausbildung der Kinder in dem wir die Gemeinschaft vor Ort mit einbeziehen und Verantwortung übertragen“, so Kreidl.

