Familientragödie in Mäder: Was passiert nun mit den Kindern?

Älteste Tochter könnte Sorgerecht bekommen

“Was nun mit den Kindern geschieht, ist vom jeweiligen Alter abhängig. Grundsätzlich ist es möglich, dass die 23-jährige Tochter das Sorgerecht für die jüngeren Kinder bekommt”, erklärt Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch. “Es hängt aber auch davon ab, was mit dem Täter passiert oder ob noch andere Verwandte die Obhut der Kinder übernehmen könnten.” Das müsse erst geprüft werden. Vorrangig sei jetzt erstmal, den Kindern die Verarbeitung dieses Vorfalls so einfach wie möglich zu machen und ihnen jede Unterstützung zu gewähren, die sie brauchen.

Pflegschaftsgericht trifft Entscheidung

“Wenn es irgendwie geht, werden die Kinder im familiären Umfeld untergebracht. Sollte dies nicht möglich sein, muss man auch an eine Fremdunterbringung denken”, teilt Dr. Stefan Denifl vom Weißen Ring Vorarlberg mit. Der Weisse Ring unterstützt Opfer von Gewalt durch juristische Prozessbegleitung, psychologische Beratung und punktuelle finanzielle Unterstützung. Die Jugendwohlfahrt werde gemeinsam mit dem Pflegschaftsgericht nach einer geeigneten Lösung für die betroffenen Kinder suchen. Da keine Gefahr im Verzug sei, werde man sich wahrscheinlich für die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise Zeit lassen.

“Werden die Kinder so gut es geht unterstützen”

Die Gemeinde Mäder wartet noch auf die Entscheidung der Behörden. “Natürlich haben auch die Mitschüler der Kinder mitbekommen, was am Wochenende passiert ist. Wir werden noch die Entscheidung der Jugendwohlfahrt abwarten und dann alle Vorkehrungen treffen, die nötig sind, um das Wohl der Kinder und ihrer Mitschüler zu gewährleisten”, sagt Rainer Siegele, Bürgermeister in Mäder.

